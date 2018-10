Beide Koreas und UN-Kommando führen Gespräche über Entmilitarisierung von JSA

Photo : KBS News

Süd- und Nordkorea sowie das UN-Kommando haben trilaterale Gespräche über die Entmilitarisierung der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandsort Panmunjom aufgenommen.Die Diskussionen begannen am Dienstagvormittag in Panmunjom und finden derzeit statt. Daran nehmen jeweils drei Vertreter der drei Seiten teil.Beim Treffen werden die Ergebnisse der Minenräumung in der JSA, die bis 20. Oktober abgeschlossen wird, bewertet. Die drei Seiten diskutieren auch bezüglich des vereinbarten Abzugs von Soldaten und Schusswaffen aus Wachposten in der Zone über Einzelheiten des Verfahrens, darunter Informationsaustausch und gegenseitige Überprüfung.Es gilt als denkbar, dass auch eine gemeinsame Untersuchung für die innerkoreanische Eisenbahnverbindung thematisiert wird. Süd- und Nordkorea vereinbarten am Montag, die Untersuchung Ende Oktober zu beginnen. Beide Koreas versuchten vor zwei Monaten, eine gemeinsame Inspektion in Nordkorea durchzuführen, der Plan scheiterte jedoch an der Ablehnung des UN-Kommandos.