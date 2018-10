Leichname von verunglückten Bergsteigern im Himalaya heimgebracht

Photo : YONHAP News

Die Leichname von den im Himalaya verunglückten fünf südkoreanischen Bergsteigern sind am Mittwoch in Südkorea eingetroffen.Die Expedition unter Leitung von Kim Chang-ho verunglückte letzte Woche am Gipfel Gurja Himal. Die fünf Südkoreaner und vier nepalesische Bergführer wurden am Samstag tot aufgefunden.Ein Flugzeug von Korean Air mit den Leichen der Bergsteiger an Bord landete um 5.07 Uhr am Flughafen Incheon. Die Leichname wurden anschließend den Hinterbliebenen übergeben.Ein gemeinsamer Traueraltar wurde inzwischen an der Universität von Seoul errichtet. Eine gemeinsame Trauerfeier ist für Freitag vorgesehen.