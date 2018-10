Politik Parteien debattieren über Lockerung von Sanktionen gegen Nordkorea

Abgeordnete der Regierungspartei und des Oppositionslagers haben eine erbitterte Debatte darüber geführt, ob Diskussionen über eine Lockerung der UN-Sanktionen gegen Nordkorea notwendig seien.



Bei der parlamentarischen Inspektion der Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York konzentrierten sich die Fragen auf das Tempo, mit dem die südkoreanische Regierung eine Lockerung der Nordkorea-Sanktionen anstrebt, sowie auf die Kooperation mit der Weltgemeinschaft in der Angelegenheit.



Die Regierungspartei betonte, dass die Denuklearisierung Nordkoreas durch die Sanktionslockerung und Unterstützung gefördert werden müsse. Die Opposition unterstrich die Notwendigkeit der Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft bei der Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen.



Song Young-gil von der Minjoo-Partei Koreas sagte, Südkorea müsse sich wenigstens mit der humanitären Hilfe für Nordkorea beeilen. Südkorea könnte Nordkorea nicht zur Denuklearisierung überreden, sollte man keine humanitäre Hilfe anbieten, geschweige denn, dass die Sanktionen nicht gelockert würden.



Kim Moo-sung von der oppositionellen Freiheitspartei Koreas mahnte zur Vorsicht. Die Moon Jae-in Regierung sage, dass sie als Vermittler zwischen Nordkorea und den USA fungiere. Sie sollte jedoch nicht hastig vorgehen und noch vorsichtiger sein.



Der Botschafter bei den Vereinten Nationen, Cho Tae-yul, sagte, Diskussionen über eine Sanktionslockerung könnten abhängig vom Ausmaß der nordkoreanischen Maßnahmen zur Denuklearisierung aufgenommen werden.