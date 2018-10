Weltwirtschaftsforum: Südkorea auf Platz 15 bei Wettbewerbsfähigkeit

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im diesjährigen Index des Weltwirtschaftsforums (WWF) für globale Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 15 unter 140 Ländern rangiert.Damit konnte das Land um zwei Ränge im Vorjahresvergleich vorrücken.Dem südkoreanischen Finanzministerium zufolge änderte das WWF ab diesem Jahr sein Bewertungsschema. Auf der Grundlage des neuen Schemas belegte Südkorea letztes Jahr den 17. Platz.In zwei Kategorien, IKT-Einführung und makroökonomischer Stabilität, rangierte Südkorea auf Platz eins. Dagegen lag das Land in der Kategorie Arbeitsmarkt lediglich an 48. Stelle und in der Kategorie Produktmarkt an 67. Stelle.