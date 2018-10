Koreanisches Archiv an italienischer Universität eröffnet

Photo : YONHAP News

An einer Universität in Rom ist ein koreanisches Archiv eröffnet worden.Die Zeremonie für die Eröffnung des Archivs „Window on Korea“ fand am Dienstag (Ortszeit) in der Bibliothek des Instituts für Asienstudien an der Universität La Sapienza statt. Anwesend waren etwa 300 Studenten und Professoren.Die Eröffnung des ersten koreanischen Archivs in Italien wurde gemäß einer Vereinbarung zwischen der Bibliothek der Universität und der Nationalbibliothek Südkoreas zustande gebracht. Das Archiv umfasst 3.000 Bücher über verschiedene Bereiche wie die koreanische Sprache, Literatur und Geschichte sowie DVDs koreanischer Filme, Fernsehserien und Popmusik.Die Nationalbibliothek Koreas hat bisher in 27 Städten in 25 Ländern, darunter den USA, China und Deutschland, die Errichtung eines koreanischen Archivs unterstützt.Die Universität La Sapienza ist die einzige Hochschule in Italien, die einen vollständigen Kurs der Koreanistik vom Grundstudium bis zum Doktoratsstudium anbietet.Der südkoreanische Kulturminister Do Jong-hwan sagte bei der Eröffnungsfeier, er hoffe, dass das Archiv als Grundlage für die Koreastudien und als Stützpunkt für die Verbreitung der koreanischen Kultur dienen werde.