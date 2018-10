Politik Präsident Moon bittet um Ausnahme für Korea von EU-Schutzmaßnahmen für Stahlprodukte

Präsident Moon Jae-in hat Frankreich um Unterstützung gebeten, damit die Schutzmaßnahmen der EU gegen Stahlimporte die gegenseitig vorteilhaften Handelsbeziehungen zwischen Südkorea und Frankreich nicht beeinflussen würden.



Die entsprechende Forderung unterbreitete Moon bei seinem Treffen mit dem französischen Premierminister Edouard Philippe am Dienstag (Ortszeit) in Paris, bevor er das Land verließ.



Moon und Philippe tauschten sich über die Kooperation zwischen beiden Ländern in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie sowie Kultur aus.



Moon sagte, er wisse, dass der Handelsprotektionismus der USA die Grundursache für die aktuellen Safeguard-Maßnahmen der EU sei. Jedoch sollte ein Teufelskreis verhindert werden, in dem der derzeitige Protektionismus noch zu weiterem Protektionismus führe.



Moon habe gefordert, südkoreanische Produkte von den Schutzmaßnahmen auszunehmen, teilte der präsidiale Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit, Yoon Young-chan, mit. Die EU verhängte einen 25-prozentigen Zoll auf Stahlimporte, die die Quote jeweiliger Produktarten übertreffen.



Moon sagte weiter, dass Südkorea jüngst im Handel mit Frankreich weiterhin ein Defizit verbuche. Er hoffe, dass ein gegenseitig vorteilhafter Handel zustande komme, indem Frankreich mehr koreanische Autos, Halbleiter und Kosmetika importiere.