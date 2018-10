Fußball-Länderspiel: Südkorea spielt 2:2 gegen Panama

Photo : YONHAP News

Die Fußballnationalmannschaft Südkoreas hat sich in seinem letzten Länderspiel auf heimischem Rasen im laufenden Jahr mit einem 2:2-Unentschieden von Panama getrennt.Die südkoreanische Mannschaft unter Trainer Paulo Bento konnte im Spiel in Cheonan am Dienstag durch ein Tor von Park Joo-ho in Führung gehen. Hwang In-beom traf zur 2:0-Führung des Teams.Jedoch musste Südkorea danach zwei Treffer des Gegners hinnehmen.Die Mannschaft unter Bento siegte am 12. Oktober mit 2:1 über Urguay. Das Spiel gegen Chile am 11. September wurde mit einem torlosen Unentschieden beendet.