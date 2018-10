Präsident Moon spricht im Vatikan von Friedenshoffnung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat bei seinem offiziellen Besuch im Vatikan die Hoffnung auf Frieden auf der koreanischen Halbinsel betont.Moon nahm am Mittwoch (Ortszeit) an einer Sondermesse für Frieden auf der koreanischen Halbinsel im Petersdom teil, die von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin geleitet wurde.Im Anschluss sagte Moon in einer Rede, dass die Erklärung des Kriegsendes auf der koreanischen Halbinsel und der Abschluss eines Friedensvertrags die Beendigung des letzten Kalten Kriegs auf der Erde darstellen werden. Süd- und Nordkorea hätten in der Gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang im September weltweit verkündet, eine koreanische Halbinsel ohne Atomwaffen und nukleare Bedrohung zu schaffen, und setzten seitdem ihre Zusagen nacheinander um.Moon betonte, dass beide Koreas garantiert Frieden auf der koreanischen Halbinsel schaffen und ihre Teilung überwinden würden.Es war das erste Mal, dass ein südkoreanischer Präsident einer Messe im Vatikan beiwohnte und eine Rede hielt.Moon trifft am Donnerstag Papst Franziskus. Dabei wird er auch die Einladung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu einem Besuch in Nordkorea überreichen.