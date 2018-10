UN-Kommando will für Frieden auf koreanischer Halbinsel kooperieren

Photo : KBS News

Der stellvertretende Kommandeur des UN-Kommandos (UNC) hat dessen Bereitschaft geäußert, für die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel zu kooperieren.Die entsprechende Äußerung machte Wayne Eyre am Mittwoch bei einem Symposium über die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel und die südkoreanisch-US-amerikanische Allianz.Das UN-Kommando werde seiner Verantwortung für den Abbau der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel gerecht werden. Das Kommando kooperiere in dem Prozess mit den beteiligten Parteien und werde kein Hindernis darstellen.Der Kommandeur des UN-Kommandos Vincent Brooks teilte in einer Pressemitteilung mit, er sei durch den produktiven trilateralen Dialog zwischen Süd- und Nordkorea sowie dem UN-Kommando am Dienstag ermutigt worden.Der US-Botschafter in Südkorea, Harry Harris, warnte jedoch bei dem Symposion vor zu großen Erwartungen. Nur wenn Südkorea und die USA mit einer Stimme sprechen, würden die Chancen steigen, die Denuklearisierung und die Friedensschaffung zu verwirklichen, sagte er.Unterdessen bestritt das südkoreanische Präsidialamt die jüngsten Medienberichte, nach denen die Kooperation zwischen Seoul und Washington ins Wanken gerate.Ein Projekt zur innerkoreanischen Eisenbahn- und Straßenverbindung werde planmäßig durchgeführt, sagte Sprecher Kim Eui-kyeom. Südkorea kommuniziere eng mit den USA.