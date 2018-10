Südkorea und USA verlängern Verhandlungen über Verteidigungskosten

Photo : KBS News

Südkorea und die USA haben ihre achte Runde der Verhandlungen über die Aufteilung der Kosten für die Stationierung der US-Truppen in Korea verlängert.Die Delegationen beider Länder vereinbarten am Mittwoch, dem nach den ursprünglichen Planungen letzten Tag der Verhandlungsrunde, ihre Verhandlungen am Donnerstag fortzusetzen.Beide Seiten verhandeln seit März, um die Höhe des Anteils Südkoreas an den Stationierungskosten der US-Streitkräfte festzulegen, die ab 2019 gelten soll.Sie konnten bei den Diskussionen am Dienstag und Mittwoch ihre Differenzen nicht abbauen. Der größte Streitpunkt ist das Volumen des südkoreanischen Beitrags. Die USA fordern, dass die südkoreanische Regierung auch die Kosten für den Einsatz strategischer Waffen der US-Truppen übernimmt.Beide Seiten verfehlten auch einen Kompromiss darüber, bis wann das neue Abkommen wirksam sein soll.Das derzeit geltende neunte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten zwischen Südkorea und den USA läuft Ende dieses Jahres aus. Südkoreas Beitrag unter dem Abkommen beträgt dieses Jahr etwa 960 Milliarden Won (850 Millionen Dollar).