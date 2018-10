Taxifahrer streiken aus Protest gegen Mitfahrdienst von Kakao

Photo : YONHAP News

Aus Protest gegen einen geplanten Mitfahrdienst des Unternehmens Kakao Mobility sind Taxifahrer am Donnerstag in den Streik getreten.Kakao Mobility hat vor, einen Mitfahrdienst einzuführen, und wirbt zurzeit interessierte Fahrer an.Die Taxibranche protestiert heftig dagegen. Sie will heute um 14 Uhr auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul eine Kundgebung veranstalten. Der Veranstalter erwartet, dass sich etwa 30.000 Beschäftigte der Branche versammeln werden.Angesichts der befürchteten Unbequemlichkeiten für Taxikunden wollen die Gebietsköperschaften Notmaßnahmen treffen. Die Stadt Seoul teilte mit, abhängig vom Umfang und Wirkung der Kundgebung die Fahrintervalle der Busse und U-Bahnen zu ändern oder die Betriebszeiten zu verlängern.Die Provinz Gyeonggi will die Betriebszeiten der Stadtbusse flexibel regulieren. Sie forderte 31 Städte und Landkreise in der Provinz auf, Notpläne zu erstellen.Die Stadt Incheon beschloss, auf der U-Bahnlinie 1 mehr Züge in den Spitzenzeiten und in der Nacht einzusetzen und die Betriebszeiten um eine Stunde bis 2 Uhr am Freitag zu verlängern.