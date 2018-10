Südkorea weltweit auf Platz 27 bei Bevölkerung, fast Schlusslicht bei Geburtenrate

Photo : YONHAP News

Südkorea rangiert bei der Bevölkerungszahl weltweit auf Platz 27, bildet jedoch bei der Geburtenrate fast das Schlusslicht.Das ging aus der koreanischen Ausgabe des Weltbevölkerungsberichts 2018 hervor, die der Koreanische Verein für Bevölkerung, Gesundheit und Soziales und der UN-Bevölkerungsfonds (UNFPA) gemeinsam veröffentlichten.Laut dem Bericht nahm die Weltbevölkerung um 83 Millionen im Vorjahresvergleich auf 7,633 Milliarden Menschen in diesem Jahr zu. Spitzenreiter ist China mit 1,41 Milliarden Einwohnern.Südkorea rangierte mit 51,2 Millionen Einwohnern auf Platz 27. Seine Bevölkerung wuchs um 0,4 Prozent, damit so stark wie im Vorjahr. Jedoch wurde der Weltdurchschnitt von 1,2 Prozent unterschritten.Der Anteil der Einwohner in der Altersgruppe von 0 bis 14 Jahren beträgt in Südkorea 13 Prozent. Das Land belegte gemeinsam mit Japan, Italien, Deutschland und Portugal den 193. Platz. Beim Anteil der über 65-Jährigen landete Südkorea mit 14 Prozent auf Platz 50.Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt liegt unverändert bei 79 Jahren bei den Männern und bei 85 Jahren bei den Frauen in Südkorea. Damit belegte das Land jeweils den 23. und 6. Platz.Die zusammengefasste Fruchtbarkeitsziffer Südkoreas beträgt 1,3 Kinder pro Frau. Das Land rangierte gemeinsam mit Griechenland, Polen, Hongkong und Singapur auf Platz 191. Lediglich Portugal und die Republik Moldau verbuchten eine niedrigere Geburtenrate als Südkorea. Der Weltdurchschnitt liegt bei 2,5 Kindern.