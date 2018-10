Photo : YONHAP News

Auf dem Berg Seorak ist am Donnerstag der erste Schnee in diesem Herbst gefallen.Laut dem Wetteramt der Provinz Gangwon verwandelte sich der Regen gegen 4.50 Uhr in Schnee. Bis 6 Uhr wurde ein Zentimeter Niederschlag gemeldet.Im vergangenen Jahr wurde am 3. November der erste Schnee auf dem Berg in Gangwon registriert. Verglichen mit dem Vorjahr fiel der erste Schnee damit um 16 Tage früher.Dem Wetteramt zufolge werden bis Donnerstagnachmittag bis zu drei Zentimeter Schnee fallen.