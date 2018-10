Japanische Abgeordnete besuchen umstrittenen Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Eine Gruppe von japanischen Abgeordneten hat den umstrittenen Yasukuni-Schrein besucht.Dort werden Gefallene geehrt, darunter auch A-Klasse-Kriegsverbrecher.Sowohl Regierungs- als auch Oppositionsabgeordnete hätten am Donnerstagmorgen den Schrein im Zentrum Tokios besucht. Am Mittwoch hatte dort das jährliche Herbstfest begonnen.Die Gruppe besucht das Denkmal jährlich zu mehreren Anlässen, darunter dem Frühlings- und Herbstfest und am Kapitulationstag am 15. August.Ministerpräsident Shinzo Abe, der zurzeit Europa besucht, schickte am Mittwoch eine Opfergabe.Am Yasukuni-Schrein werden zwei Millionen Gefallene geehrt, darunter auch 14 A-Klasse-Kriegsverbrecher wie Hideki Tojo, der von einem alliierten Tribunal zum Tod durch den Strang verurteilt wurde.