Trump nominiert Luftwaffenveteranen zum Top-Beamten für Ostasien im Außenministerium

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch (Ortszeit) den Luftwaffenveteranen David Stilwell zum Abteilungsleiter für Ostasien- und Pazifikangelegenheiten im Außenministerium nominiert.Das teilte das Weiße Haus in einer Pressemitteilung mit.Stilwell habe über 35 Jahre lang als Pilot, Kommandeur und Linguist der koreanischen Sprache in der Luftwaffe gedient. Er sei 2015 als Brigadegeneral in den Ruhestand getreten. Derzeit diene er als Direktor der China Strategic Focus Group im Hauptquartier des Indopazifischen Kommandos auf Hawaii, hieß es.Wie verlautete, sei Stilwell ein Vertrauter des US-Botschafters in Südkorea, Harry Harris, und ein Hardliner gegenüber China.Sollte der Senat der Ernennung von Stilwell zustimmen, wird der seit Ende Juli vakante Posten wieder besetzt.