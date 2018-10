Zentalbank friert Leitzins erneut ein

Photo : YONHAP News

Die koreanische Zentralbank hat den Leitzins erneut eingefroren.Ihr Währungsausschuss beschloss am Donnerstag, den Schlüsselzins bei 1,5 Prozent zu belassen. Damit blieb der Leitzinssatz den elften Monat in Folge unangetastet, nachdem er im vergangenen November um 0,25 Prozentpunkte angehoben worden war.Die Entscheidung wird auf die Einschätzung zurückgeführt, dass die wirtschaftliche Lage in Südkorea für eine Anhebung des Zinsniveaus nicht stabil genug ist.Die Notenbank senkte zugleich ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr um 0,2 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent.