Koreas diskutieren über vereinbarten Auftritt nordkoreanischer Künstlertruppe in Seoul

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea diskutieren über Details einer vereinbarten Aufführung einer nordkoreanischen Künstlertruppe im Oktober in Seoul.Das sagte ein Beamter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums am Donnerstag Reportern. Beide Koreas hatten beim Gipfeltreffen im September in Pjöngjang vereinbart, dass eine Künstlertruppe aus Pjöngjang im Oktober in Seoul auftreten wird.Beide Seiten würden über Termin, Ort, Reiseroute und Aufenthaltsdauer sprechen. Die Vorbereitungen würden durch den Austausch von Dokumenten getroffen, hieß es.Auf die Frage, ob der Auftritt wie vereinbart im Oktober zustande kommen könne, antwortete er, dass dies seines Wissens vorbereitet werde.Er sagte weiter, Aussagen darüber, ob die nordkoreanische Künstlertruppe auch in anderen Städten auftreten werde, seien noch verfrüht.