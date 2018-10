Präsident Moon billigt Ernennung von drei Verfassungsrichtern

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat die Ernennung von drei neuen Verfassungsrichtern gebilligt.Der Präsident, der derzeit in Italien zu Besuch ist, habe per elektronischer Genehmigung die Ernennung von Kim Ki-young, Lee Jong-seok und Lee Young-jin bewilligt, teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom am Mittwoch mit.Die Nationalversammlung hatte zuvor der Ernennung der drei Kandidaten zugestimmt. Sie waren jeweils von der Regierungspartei, der Freiheitspartei Koreas und der Bareunmirae-Partei empfohlen worden.