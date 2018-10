Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag an Boden verloren.Grund waren zunehmende Befürchtungen über eine Zinsanhebung in den USA. Die südkoreanische Zentralbank hatte heute außerdem den Leitzins eingefroren und dies mit schwächeren Wirtschaftsdaten und einem schwachen Inflationsdruck erklärt.Der Leitindex Kospi gewann 0,89 Prozent auf 2.148,31 Zähler.