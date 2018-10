Präsident Moon zu ASEM und Spitzentreffen in Brüssel eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag zum Asien-Europa-Treffen (ASEM) und bilateralen Spitzengesprächen in Brüssel eingetroffen.Das zweitägige ASEM steht unter dem Motto "Globale Partner für globale Herausforderungen". In einer Rede wird Moon die Unterstützung Seouls für den multilateralen Handel vorstellen und seine Visionen für ein inklusives Wirtschaftswachstum erläutern.Bei einem Mittagessen wird das südkoreanische Staatsoberhaupt die Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel vorstellen und Unterstützung für die Bemühungen um eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel anstreben.Am Rande des ASEM wird Moon mit der britischen Premierministerin Theresa May, der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem thailändischen Ministerpräsidenten Prayut Chan-o-cha zu Einzelgesprächen zusammenkommen.