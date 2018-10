UN-Kommando billigt innerkoreanisches Militärabkommen

Photo : YONHAP News

Das UN-Kommando in Korea (UNC) hat laut Berichten den Inhalt des innerkoreanischen Militärabkommens gebilligt, das im letzten Monat beim Korea-Gipfel in Pjöngjang unterzeichnet worden war.Ein Sprecher der Streitkräfte teilte KBS mit, dass dem Abkommen am Donnerstag in allen Punkten zugestimmt worden sei.Das UNC wolle heute in einer Erklärung offiziell seine Zustimmung zu dem Vertrag bekannt machen.Beide Koreas hatten in dem Abkommen vereinbart, dass Wachposten an der Grenze aufgegeben werden. Auch sollen die schwer bewachte Demilitarisierte Zone zur Flugverbotszone erklärt werden und alle Waffen aus der in dem Gebiet befindlichen Joint Security Area oder gemeinsamen Sicherheitszone abgezogen werden. Eine weitere Einigung besagt, dass sämtliche feindselige Handlungen zu Lande, zu Wasser und in der Luft eingestellt werden.Es hatte Spekulationen gegeben, dass die USA am Inhalt der Erklärung Anstoß nehmen könnten. Daher war befürchtet worden, dass das US-geführte UN-Kommando seine Zustimmung verweigern könnte.