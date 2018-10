Präsident Moon und Papst wollen für Überwindung der Spannungen in Korea zusammenarbeiten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in und der Papst wollen nach Angaben des Vatikans für die Überwindung der Spannungen in Korea zusammenarbeiten.Das teilte der Heilige Stuhl am Donnerstag im Anschluss an Moons Besuch bei dem Kirchenoberhaupt mit.Beide Seiten hätten die guten bilateralen Beziehungen und den positiven Beitrag der Kirche auf den Gebieten Soziales, Bildung und Gesundheit betont. Auch die Förderung des Dialogs und der Aussöhnung zwischen beiden Koreas sei erörtert worden.Darüber hinaus seien die derzeitigen Bemühungen um die Förderung sämtlicher Initiativen für die Überwindung der Spannungen in Korea anerkannt worden.Weiter hieß es, dass regionale Fragen besprochen worden seien.