Gemeinsame Trauerfeier für im Himalaya verunglückte Bergsteiger

Photo : YONHAP News

Eine gemeinsame Trauerfeier für fünf im Himalaya verstorbene Bergsteiger findet am Freitag in Seoul statt.Die Expedition unter Leitung von Kim Chang-ho verunglückte am letzten Freitag am Gipfel Gurja Himal. Die fünf Bergsteiger und vier nepalesische Bergführer wurden am Samstag tot aufgefunden.Der an der Universität von Seoul errichtete gemeinsame Traueraltar wird bis Freitagmittag geöffnet sein. Seit Mittwoch suchten viele Menschen, darunter Bergsteiger-Kollegen und Regierungsvertreter, den Traueraltar auf.