Atomunterhändler Südkoreas und Chinas diskutieren über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Chefunterhändler für die Sechser-Atomgespräche, Lee Do-hoon, kommt am Freitag in Peking mit seinem chinesischen Amtskollegen Kong Xuanyou zusammen.Lee und Kong würden Informationen über die Fortschritte in der Situation auf der koreanischen Halbinsel seit dem jüngsten Treffen zwischen Kong und der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choi Son-hui und ihrem trilateralen Treffen mit dem russischen Vizeaußenminister Igor Morgulow austauschen. Sie würden besprechen, wie die Diskussionen über die Denuklearisierung zwischen den beteiligten Ländern einschließlich des US-Nordkorea-Dialogs gefördert werden könnten, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Sprecher No Kyu-duk sagte am Donnerstag vor der Presse, China sei ein wichtiger Partner in der Frage der koreanischen Halbinsel und der Nordkorea-Frage. Daher habe Südkorea die Diskussionen mit China fortgesetzt. Lees Besuch in China diene dazu, sich nach der Diskussion im August erneut über die Positionen beider Seiten auszutauschen.Beide Seiten hatten im August in Peking über eine Erklärung des Endes des Koreakriegs gesprochen. Es wird erwartet, dass sie bei dem neuen Treffen über Maßnahmen zur Kooperation diskutieren, damit bei Verhandlungen zwischen Nordkorea und den USA über einen zweiten Gipfel Fortschritte erzielt werden.