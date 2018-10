Minenräumung in Gemeinsamer Sicherheitszone am Grenzort abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die Minenräumung in der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) am Waffenstillstandsort Panmunjom ist de facto abgeschlossen worden.Das ist der erste Schritt zur vereinbarten Entmilitarisierung der JSA. Süd- und Nordkorea vereinbarten im September in einer Militärübereinkunft zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung, die Minenräumung in der Zone bis 20. Oktober zu beenden.Laut einer Regierungsquelle schloss die südkoreanische Seite die Minenräumung de facto ab. Nordkorea werde dies ihres Wissens gemäß dem Militärabkommen noch am Samstag beenden.Die Minenräumung in der JSA begann am 1. Oktober. Wie verlautete, habe Nordkorea fünf Landminen entdeckt und zur Explosion gebracht. Auf der südkoreanische Seite der Zone wurde keine Mine gefunden.Es wird erwartet, dass ab der kommenden Woche der Abzug von Wachposten, Soldaten und Schusswaffen aus der JSA erfolgt. Das Militärabkommen sieht vor, dass beide Koreas und das UN-Kommando dies binnen fünf Tagen nach dem Ende der Minenräumung umsetzen sollen. Gemäß der Vereinbarung soll der Abzug bis 25. Oktober abgeschlossen werden. Es sollen fünf Wachposten auf der nordkoreanischen Seite und vier auf der südkoreanischen Seite abgezogen werden. Sämtliche Maschinenpistolen, Gewehre des Modells AK 47 und Pistolen sollen aus der Zone geholt werden.