Südkorea und USA verhandeln weiter über Aufteilung der Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Die achte Runde der Verhandlungen zwischen Südkorea und den USA über die Aufteilung der Verteidigungskosten wird auch am Freitag fortgesetzt.Laut einem Beamten des südkoreanischen Außenministeriums begannen beide Seiten nach dem Treffen am Donnerstag heute um 9.30 Uhr Diskussionen.Beide Staaten müssen die Höhe des südkoreanischen Anteils an den Kosten der Stationierung der US-Truppen in Korea festlegen, die ab 2019 gelten soll. Das derzeit geltende neunte Abkommen über die Aufteilung der Verteidigungskosten läuft Ende dieses Jahres aus. Deshalb verhandeln Seoul und Washington seit März über das zehnte Abkommen.Die achte Verhandlungsrunde war ursprünglich für Dienstag und Mittwoch vorgesehen. Da beide Seiten ihre Differenzen nicht abbauen konnten, wurden die Gespräche verlängert.