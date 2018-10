Chelsea Clinton erhält Ban Ki-moon Preis für Stärkung der Frauen

Chelsea Clinton, die Tochter des früheren US-Präsidenten Bill Clinton, ist mit dem Ban Ki-moon-Preis für die Stärkung der Frauen ausgezeichnet worden.Den Preis führte die internationale Nichtregierungsorganisation „Asia Initiatives“ letztes Jahr ein, um Bans Errungenschaft als UN-Generalsekretär für die Verbesserung der Frauenrechte zu ehren.Neben Chelsea Clinton, Vizevorsitzende der Stiftung Clinton Foundation, wurde Susan Blaustein, Gründerin und Direktorin der Nichtregierungsorganisation WomenStrong International, zur Preisträgerin gekürt.Der ehemalige UN-Chef verlieh bei der 17. Gala von Asian Initiatives am Donnerstag (Ortszeit) in New York Clinton und Blaustein den Preis.Ban sagte in seiner Rede, die Frauen hätten in den USA und Asien und weltweit durch die MeToo-Kampagne gegen langjährigen sexuellen Missbrauch und Belästigung am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft mutig ihre Stimme erhoben. Dies habe viele Siege gebracht und Millionen Menschen Kraft gegeben.