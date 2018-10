Photo : YONHAP News

Das größte Festival der koreanischen Popkultur in Asien wird in Busan eröffnet.Das Busan One Asia Festival (BOF) 2018 beginnt am Samstag mit einem Eröffnungskonzert und dauert bis 28. Oktober an.Das Festival findet dieses Jahr zum dritten Mal statt und wird stadtweit als umfangreiches Hallyu-Kulturfestival veranstaltet.Bei der Eröffnung im Busan Asiad Main Stadium werden elf K-Pop-Gruppen wie EXO, Wanna One und Seventeen auftreten.