Börse präsentiert sich zum Wochenschluss erholt

Die südkoreanische Börse hat sich zum Wochenschluss erholt präsentiert.Vor allem Zukäufe durch institutionelle Anleger verhalfen dem Leitindex kurz vor Handelsende zu einem Plus von 0,37 Prozent auf 2.156,26 Zähler.Der Index war zunächst schwächer in den Handel gestartet, da am Donnerstag an der Wall Street Verluste verbucht worden waren und die Daten zum chinesischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben.Für einen Aufschwung an der Börse sorgten chinesische Beamte, die sich besorgt über den rückläufigen Kapitalmarkt geäußert hatten. Dies nährte die Hoffnung auf Finanzspritzen.