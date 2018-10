Moon nimmt an P4G Gipfel zur nachhaltigen Entwicklung in Dänemark teil

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Moon Jae-in ist am Freitag in Dänemark angekommen, um beim Gipfeltreffen einer globalen Initiative zur Bekämpfung von Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung teilzunehmen.Moon besucht das erste Treffen des Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030, oder das sogenannte P4G, in Kopenhagen.Bei P4G handelt es sich um ein Netzwerk an Regierungs-, Wirtschafts- und zivilgesellschaftlichen Organisationen, um Vorschläge für die nachhaltige Entwicklung zu unterbreiten.Das Forum behandelt Herausforderungen in fünf Themenbereichen, darunter Nahrungsmittel und Landwirtschaft sowie Wasser und Energie.Zuvor besuchte Moon Jae-in das asiatisch-europäische Gipfeltreffen ASEM in Brüssel, bei dem 21 asiatische und 30 europäische Staatschefs am Freitag zusammenkamen.