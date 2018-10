Internationales Chinesische Reisegruppen könnten wieder Südkorea besuchen

Hunderte Angestellte einer chinesischen Firma haben eine Gruppenreise in Südkorea absolviert, was Spekulationen über eine mögliche Lockerung von Pekings Verbot von Gruppenreisen befeuert hat.



Laut Angaben von Asiana Airlines hätten rund 600 Angestellte des chinesischen Kosmetikunternehmens Anya am Freitag einen Flug nach Südkorea genommen.



Die Gruppe besteht aus Angestellten von 16 chinesischen Städten. Sie werden bis kommenden Mittwoch Südkorea besuchen und unter anderem den heimischen Kosmetikmarkt kennenlernen und ein Seminar mit Geschäftsleuten absolvieren.



Laut Asiana Airlines handelt es sich um die größte chinesische Reisegruppe, seit die Regierung in Peking als wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahme für die Stationierung des US-Raketenabwehrsystems THAAD ein Verbot von Reisegruppen nach Südkorea verhängt hat.