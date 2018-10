Politik Südkorea und USA weiterhin über Kostenaufteilung von stationierten US-Truppen uneinig

Seoul und Washington haben bislang noch keine Einigung bei der Kostenfrage der Stationierung von US-Truppen auf südkoreanischem Boden erzielt.



Das Außenministerium gab in einer Stellungnahme bekannt, dass die diesbezüglich achte Verhandlungsrunde am Freitag ohne Ergebnis zu Ende ging.



Es gebe laut Angaben des Ministeriums jedoch praktischen Fortschritt in einigen technischen Bereichen.



Beide Seiten konnten sich nicht auf die Kostenteilung einigen, versprachen jedoch, bis zum nächsten Monat eine Lösung zu finden.



Die nächste Verhandlungsrunde wird im November in den USA abgehalten.



Derzeit zahlt Südkorea rund 960 Milliarden Won, um die rund 28,500 US-Soldaten auf koreanischem Boden zu unterstützen. Der derzeitige fünf-Jahres-Vertrag endet am 31. Dezember.