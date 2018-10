Innerkoreanisches Beide Koreas organisieren gemeinsame Veranstaltung Anfang November am Berg Geumgang

Der südkoreanische Rat für die Versöhnung und Kooperation und sein nordkoreanisches Pendant haben am Freitag vereinbart, am 3. und 4. November am Berg Geumgang eine gemeinsame Veranstaltung abzuhalten.



Dies teilte die südkoreanische Organisation mit.



Die gemeinsame Veranstaltung diene dazu, zur Umsetzung der Panmunjom-Erklärung sowie der gemeinsamen Erklärung von Pjöngjang die Solidarität zu verstärken. Bei der geplanten Veranstaltung würden Beratungen in den sechs Themenbereichen Arbeit, Landwirtschaft, Jugendliche und Studenten sowie Frauen, Religion und Kultur geführt.



Die südkoreanische Delegation wird aus rund 300 Vertretern aus verschiedenen Bereichen, darunter Politik, Arbeits- und Frauenthemen bestehen.



Die südkoreanische Seite erwartet, dass die gemeinsame Veranstaltung den innerkoreanischen Austausch in Gesellschaft und Kultur auf privater Ebene erweitern wird.



Es ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass die Organisationen beider Koreas eine gemeinsame Veranstaltung veranstalten.