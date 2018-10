Trump will in Nordkorea-Frage nichts überstürzen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump will in der Nordkorea-Frage nichts überstürzen und nicht voreilig Verträge unterzeichnen.Auf einer Kundgebung in Nevada stellte er am Samstag seine Erfolge in den Beziehungen mit Nordkorea in den Vordergrund.Die Obama-Regierung sei beinahe gegen Nordkorea in den Krieg gezogen, doch habe es keine Raketenversuche und Geiselnahmen von US-Bürgern mehr gegeben, seit er Verhandlungen mit Pjöngjang aufgenommen habe.Für weitere Fortschritte ist der US-Präsident zuversichtlich, die Dinge würden gut laufen, sagte er.Tags zuvor hatte ein hoher US-Beamter gesagt, dass voraussichtlich noch dieses Jahr ein zweiter USA-Nordkorea-Gipfel stattfinden werde.