Südkoreas Atomunterhändler besucht für Diskussion über Atomverhandlungen USA

Der südkoreanische Atomunterhändler Lee Do-hoon ist für Diskussionen über die Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA nach Washington gereist.Nach seiner Ankunft sagte Lee, er finde es natürlich, dass noch kein Zeitplan für einen zweiten Nordkorea-USA-Gipfel festgelegt worden sei. Die Vorbereitung einer solchen großen Veranstaltung brauche Zeit. Wichtig sei, dass beide Seiten in eine Richtung gehen würden.Lee wird sich in den USA über den Termin für ein von US-Außenminister Mike Pompeo erwähntes hochrangiges Treffen mit Nordkorea sowie den Termin und Themen von Arbeitsgesprächen zwischen dem US-Sondergesandten für Nordkorea-Politik, Stephen Biegun, und der nordkoreanischen Vizeaußenministerin Choe Son-hui informieren.Unterdessen schrieb Pompeo in der Zeitschrift „Foreign Affairs“, Präsident Trump habe instinktiv eine Abneigung gegen schlechte Geschäfte. Man könne Verhandlungen, die nicht im Interesse der USA seien, jederzeit verlassen.Er betonte, dass in Verhandlungen mit Nordkorea erreicht werden müsse, dass das Land seine Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme nie wieder starten könne und wichtige Anlagen inspiziert würden.