Koreas diskutieren über Kooperation im Forstwesen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea sprechen heute im gemeinsamen Verbindungsbüro in Kaesong über die Kooperation im Forstwesen.Es ist die zweite Diskussion über diesen Bereich seit dem ersten Treffen im Juli.Beide Teilstaaten schicken jeweils drei Unterhändler. Die südkoreanische Delegation leitet Park Chong-ho, stellvertretender Minister der Forstbehörde. Sein nordkoreanisches Gegenüber ist Kim Song-jun, ein leitender Beamter im Ministerium für Land und Umweltschutz.Als Themen wurden bei einem hochrangigen Treffen in der Vorwoche die Bekämpfung der Baumkrankheit namens Kiefernholznematode, die Modernisierung der Baumschulen und der Schutz sowie die Wiederherstellung des Ökosystems festgelegt.Wie verlautete, habe sich in Nordkorea die Kiefernholznematode landesweit ausgebreitet. Beide Seiten führten deswegen im August eine gemeinsame Untersuchung in der Umgebung des Bergs Geumgang durch. Auf der Grundlage deren Ergebnisse wird dort voraussichtlich im November gemeinsam mit der Bekämpfung der Baumkrankheit begonnen.