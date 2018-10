Trumps Sicherheitsberater besucht Russland

Photo : YONHAP News

Der Nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, John Bolton, ist am Sonntag in Moskau eingetroffen.Bolton wird dort voraussichtlich den russischen Außenminister und weitere leitende Beamte treffen. Es wird erwartet, dass er am Dienstag mit Präsident Wladimir Putin zusammenkommt.Ein strittiges Thema dabei wird offenbar sein, dass US-Präsident Donald Trump am Samstag ankündigte, den Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme aufzukündigen. Trump warf Russland Verstöße gegen den bilateralen atomaren Abrüstungsvertrag vor.Der russische Vizeaußenminister Sergei Rjabkow warnte am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur Tass, ein solcher Schritt sei sehr gefährlich. Dies werde eine strenge Verurteilung durch die internationale Gemeinschaft zur Folge habe. Er wolle von Bolton Näheres zu dem Vorhaben erfahren.Auch in der Nordkorea-Frage wird mit einem Streit gerechnet. Russland fordert eine Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea, da Pjöngjang vorsorgliche Maßnahmen zur Denuklearisierung unternehme. Bolton werde die Position der USA betonen, bis zur vollständigen Denuklearisierung eine Sanktionslockerung abzulehnen, meinen Beobachter.