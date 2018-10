Samsung und NEC wollen bei Entwicklung von 5G-Basisstationen kooperieren

Photo : KBS News

Samsung Electronics und das japanische Unternehmen NEC Corporation wollen bei der Entwicklung von Basisstationen für den 5G-Mobilfunk und dem Verkauf entsprechender Anlagen kooperieren.Darauf hätten sich beide Unternehmen geeinigt, berichtete die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Sonntag.Beide Unternehmen wollen sich zunächst auf den US- und japanischen Markt konzentrieren, wo die Kommerzialisierung des 5G-Mobilfunks bevorsteht. Angesichts der Anzeichen in den USA, die Lieferung von Produkten chinesischer Unternehmen wie Huawei begrenzen zu wollen, wollen Samsung und NEC anlässlich des Generationswechsels in der Mobilfunktechnologie ihren Marktanteil erhöhen.Beide Unternehmen überprüfen, sich ihre Produkte gegenseitig zu liefern. Samsung liefere die Technologie und Anlagen für Hochfrequenz-Basisstationen, NEC solche für Niedrigfrequenz-Basisstationen.Nach Schätzungen des globalen Marktforschungsinstituts IHS Markit erreichte das Volumen des Marktes für Basisstationen letztes Jahr 37,2 Milliarden Dollar. In fünf Jahren wird das Volumen laut einem japanischen Forschungsinstitut 50 Billionen Won (44 Milliarden Dollar) übertreffen. Chinesische Unternehmen machen fast die Hälfte aus, die Marktanteile von Samsung und NEC liegen unter fünf Prozent.