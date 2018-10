Kultur Zeitung: K-Pop-Fieber in Brasilien lässt Interesse an koreanischer Sprache steigen

Inmitten der sich ausbreitenden Popularität der koreanischen Popmusik wollen immer mehr Jugendliche in Brasilien die koreanische Sprache lernen.



Das schrieb die brasilianische Tageszeitung „O Estado de S. Paulo“ am Sonntag (Ortszeit).



Die Zeitung wies darauf hin, dass die große Popularität der Spice Girls und Backstreet Boys in den 1990er Jahren in Brasilien einen Boom des Englisch-Lernens ausgelöst hatte. Jetzt ersetzten dies K-Pop und das Erlernen der koreanischen Sprache.



Der weltweite Erfolg von K-Pop ermutige Jugendliche zur Teilnahme an Koreanisch-Sprachkursen und Online-Video-Vorlesungen, hieß es.



Jüngst berichteten lokale Medien, dass viele Veranstaltungen im Zusammenhang mit K-Pop und südkoreanischen Fernsehserien stattfinden und koreanische Kosmetika immer bekannter würden.



Das Nachrichtenportal UOL meldete Ende August, dass K-Pop ein wichtiger Grund für Schüler und Studenten in Brasilien werde, warum sie in Südkorea studieren wollen.