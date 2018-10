Photo : YONHAP News

Südkorea ist bei der U-23-Asien-Team-Meisterschaft im Fechten das fünfte Jahr in Folge der Gesamtsieger geworden.Bei dem am Sonntag in Manila zu Ende gegangenen Wettkampf gewann Südkorea insgesamt vier Gold-, fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen in den Einzel- und Teamwettbewerben.Am letzten Tag siegten die südkoreanischen Degenfechterinnen im Finale mit 45:30 über die Mannschaft aus Hongkong. Die südkoreanischen Säbelfechter holten Mannschaftsbronze.