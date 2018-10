Notenbank: Potenzielle Wachstumsrate lässt sich kaum abschätzen

Photo : KBS News

Laut der koreanischen Zentralbank ist es angesichts großer Unsicherheiten schwierig, die potenzielle Wachstumsrate genau abzuschätzen.Das teilte die Notenbank in ihrer Antwort für die parlamentarische Inspektion ihrer Arbeit am Montag mit. Die Zentralbank hatte jüngst bekannt gegeben, dass die diesjährige Wachstumstendenz dem Niveau der potenziellen Wachstumsrate entspreche.Begründet wurden die schwierigen Prognosen mit der Alterung der Bevölkerung und dem Rückgang der Erwerbsbevölkerung. Die Alterung schreitet schneller als erwartet voran und es gibt Änderungen beim Einsatz der Arbeitskräfte, einem der wichtigsten Produktionsfaktoren.Es wird erwartet, dass der Anteil der über 65-Jährigen an der Einwohnerzahl Südkoreas dieses Jahr 14 Prozent übertrifft und 2026 20 Prozent erreicht. Die Erwerbsbevölkerung schrumpfte letztes Jahr. Auch dieses Jahr soll sie um 46.000 Personen zurückgehen.Die Zentralbank teilte außerdem mit, dass ein Anstieg des Leitzinses um einen Prozentpunkt die Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts schätzungsweise um 0,2 Prozentpunkte schrumpfen lasse.