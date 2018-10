Koreas halten Freitag Treffen auf Generalsebene ab

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea werden am Freitag ein Treffen auf Generalsebene abhalten. Dabei soll über die Umsetzung des jüngsten Militärabkommen diskutiert werden.Die Gespräche fänden ab 10 Uhr auf der nördlichen Seite des Waffenstillstandsorts Panmunjom statt, teilte das Verteidigungsministerium mit.Beide Seiten wollten die bisherigen Anstrengungen für die Umsetzung des im September beim Korea-Gipfel in Pjöngjang unterzeichneten Militärabkommens beleuchten und über konkrete Termine für die Umsetzung sprechen.Im Mittelpunkt steht die Gründung eines gemeinsamen Militärausschusses, der die Implementierung der Einigungen überwachen soll. Auch soll über gemeinsame Untersuchungen zur Mündung des Han-Flusses gesprochen werden. Dort ist für Zivilisten wegen der innerkoreanischen Spannungen der Zutritt verboten.Südkoreas fünfköpfige Delegation wird von Generalmajor Kim Do-gyun geleitet. Nordkoreas Verhandlungsspitze ist Generalleutnant An Ik-san.