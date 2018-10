China kritisiert angekündigte Aufkündigung des INF-Vertrags

Photo : KBS News

Die chinesische Regierung und staatliche Medien haben die von den USA angekündigte Aufkündigung des Washingtoner Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) kritisiert.Die bisherige Behauptung der USA, dass Russland gegen den Vertrag verstoßen habe, sei nur ein Vorwand für die Aufkündigung des Vertrags gewesen, schrieb die Zeitung „Huanqiu Shibao“.Die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ schrieb unter Berufung auf einen Experten, dass der Schritt in der Tat gegen China gerichtet sei.Inmitten des befürchteten Beginns des Wettrüstens der Großmächte traf der Vizeminister des nordkoreanischen Ministeriums für Streitkräfte, Kim Hong-ryong, am Montag in Peking ein. Kim wird an einem vom chinesischen Verteidigungsministerium veranstalteten Forum teilnehmen, das am Mittwoch beginnt.Laut einer diplomatischen Quelle ist es denkbar, dass Nordkorea und China über die militärische Kooperation diskutieren werden.Der südkoreanische Vizeverteidigungsminister Suh Joo-seok wird dem Forum ebenfalls beiwohnen. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob ein Kontakt zwischen beiden Koreas zustande kommt.