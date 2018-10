US-Truppen müssen künftig Nordkorea vorher über Flüge in Umgebung von JSA informieren

Photo : KBS News

Die US-Streitkräfte in Korea müssen ab November Nordkorea vorher informieren, wenn ihre Hubschrauber in die Umgebung des Waffenstillstandsorts Panmunjom fliegen.Der Schritt soll gemäß dem im September unterzeichneten innerkoreanischen Militärabkommen erfolgen. Darin wurde vereinbart, in der Umgebung der militärischen Demarkationslinie eine Pufferzone im Luftraum zu errichten und die andere Seite vorher über Flüge in der Zone zu informieren.Es gibt einen US-Militärstützpunkt in der Nähe der Gemeinsamen Sicherheitszone (JSA) in Panmunjom. Camp Bonifas liegt 2,4 Kilometer südlich von der Demarkationslinie. Daher fanden die USA laut Informationen die Vereinbarung über die Flugverbotszone in dem innerkoreanischen Militärabkommen am bedenklichsten.Ein Beamter des südkoreanischen Verteidigungsministeriums sagte diesbezüglich, dass beide Koreas und das UN-Kommando bei ihrem Treffen am Montag über die geplante Flugverbotszone diskutiert hätten. Keine Seite habe dagegen Einwand erhoben.Demnach würden die US-Truppen vorher Nordkorea darüber informieren, wenn ihre Hubschrauber zwei Hubschrauberlandeplätzen in der Nähe der JSA anfliegen, hieß es.