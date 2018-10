Koreas vereinbaren gemeinsame Bekämpfung von Kiefernschädlingen

Photo : YONHAP News

Süd- und Nordkorea haben vereinbart, bis März gemeinsam an der Bekämpfung von Kiefernschädlingen in Nordkorea zu arbeiten.Die entsprechende Einigung erzielten beide Seiten bei ihren Gesprächen über die Kooperation im Forstwesen am Montag in Kaesong. Die Bekämpfung von Kiefernschädlingen wird im November starten.Auch wurde vereinbart, zehn Baumschulen in Nordkorea binnen Jahresfrist zu modernisieren.Das Treffen fand im gemeinsamen Verbindungsbüro in Kaesong statt, das im September eröffnet wurde. Da sich dort ein Beamter der südkoreanischen Forstbehörde ständig aufhält, war eine konkrete und effektive Koordinierung der Gesprächsthemen mit der nordkoreanischen Seite möglich.Im Oktober sind dort mehrere innerkoreanische Gespräche geplant. Es wird erwartet, dass das Verbindungsbüro als wichtiger Tagungsort für Arbeitsgespräche zwischen beiden Koreas fungieren wird.