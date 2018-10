BMW will fast 66.000 weitere Autos zurückrufen

Photo : KBS News

BMW Korea will wegen einer Brandgefahr fast 66.000 weitere Autos zurückrufen.Das Ministerium für Land, Infrastruktur und Transport gab diese Entscheidung bekannt.Etwa 37.000 Autos von 23 Modellen, darunter BMW 118d und MINI Cooper D, wurden neu auf die Rückrufliste gesetzt. Zudem werden 28.600 weitere Einheiten der bereits zurückgerufenen Modelle in die Werkstatt gerufen.Damit steigt die Zahl der vom Rückruf betroffenen BMW-Autos von 106.000 Einheiten von 42 Modellen auf 172.000 Einheiten von 65 Modellen.Der Austausch der betroffenen Ersatzteile beginnt am 26. November.Trotz der Erweiterung der Rückrufliste hält BMW an seiner bisherigen Position fest, dass ein Mangel an der Abgasrückführung die Ursache für die Motorbrände während der Fahrt sei.