Politik Parteien streiten wegen Korruptionsverdacht bei Beschäftigung bei U-Bahnbetreiber

Der Korruptionsverdacht bei der Einstellung von Mitarbeitern bei Seoul Metro, dem öffentlichen U-Bahnbetreiber, entwickelt sich zu einem Streitpunkt unter den Parteien.



Seoul Metro wird vorgeworfen, vielen Angehörigen seiner Mitarbeiter Begünstigungen bei der Einstellung gewährt zu haben.



Die Freiheitspartei Koreas, die Bareunmirae-Partei und die Partei für Demokratie und Frieden forderten, eine parlamentarische Untersuchung zu solchen Fällen bei öffentlichen Unternehmen und Institutionen durchzuführen. Es sei möglich, dass ähnliche Unregelmäßigkeiten bei der Beschäftigung in sämtlichen öffentlichen Institutionen verbreitet seien.



Die Gerechtigkeitspartei schlug vor, dass das Parlament dann auch den Korruptionsvorwurf bei der Beschäftigung gegen den öffentlichen Kasinobetreiber Kangwon Land unter die Lupe nehmen müsse, in den Abgeordnete der Freiheitspartei verwickelt sind.



Die regierende Minjoo-Partei Koreas sprach sich zunächst gegen eine parlamentarische Untersuchung aus. Viele der bisher vorgelegten Verdachtsmomente in dieser Angelegenheit hätten sich als haltlos herausgestellt. Man sollte zuerst die laufende Inspektion der Regierungsarbeit aufrichtig durchführen und danach über eine parlamentarische Untersuchung wegen der Frage entscheiden.