Bolton: Zweiter Nordkorea-USA-Gipfel findet voraussichtlich Anfang nächsten Jahres statt

Photo : YONHAP News

Das zweite Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird nach Worten von Trumps Sicherheitsberater John Bolton voraussichtlich Anfang nächsten Jahres stattfinden.Der Präsident freue sich darauf, den Vorsitzenden Kim wahrscheinlich nach dem ersten Tag des neuen Jahres wiederzusehen, sagte Bolton in einem Interview mit dem russischen Radiosender Echo Moskvy am Montag (Ortszeit).Es ist das erste Mal, dass das Weiße Haus öffentlich die Möglichkeit bestätigte, dass der neue Nordkorea-USA-Gipfel Anfang nächsten Jahres stattfinden wird.Die Nachrichtenagentur Reuters hatte am 19. Oktober unter Berufung auf einen leitenden US-Beamten, der anonym bleiben wollte, berichtet, dass der Gipfel voraussichtlich erst nach dem 1. Januar abgehalten werde.