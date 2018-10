Führende Gewerkschafter von GM Korea wollen Freitag streiken

Photo : YONHAP News

Führende Gewerkschafter beim Autobauer GM Korea wollen am Freitag streiken.Die Vertretung der Metallergewerkschaft bei GM Korea kündigte die Entscheidung für den eintägigen Streik heute an. Kurz zuvor hatte die Nationale Kommission für Arbeitsbeziehungen Gewerkschaftern verboten, gegen umstrittene Auslagerungspläne zu streiken.Am Mittwoch wollen die Arbeitnehmer auch vor der Nationalversammlung und am Donnerstag vor dem Präsidialamt protestieren.Die Gewerkschaft schließt einen umfassenden Streik nicht aus, sollten ihre Forderungen nicht berücksichtigt werden.Am vergangenen Freitag hatten die Aktionäre von GM Korea der Gründung einer Tochter namens GM Korea Technical Center zugestimmt. Die Arbeitnehmer vermuten dahinter den Versuch, einen Abschied aus dem koreanischen Markt einzuleiten.