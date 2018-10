Nordkorea will Artillerie an der Seegrenze NLL abbauen und Schießübungen stoppen

Photo : YONHAP News

Nordkorea will im kommenden Monat Artillerie nahe der Seegrenze NLL abbauen und dortige Schießübungen einstellen.Das teilte ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums mit. Die Schritte erfolgten im Einklang mit dem im letzten Monat in Pjöngjang unterzeichneten Militärabkommen.In dem Abkommen verpflichten sich beide Teilstaaten dazu, eine Pufferzone im Meer nahe der NLL oder Nördlichen Grenzlinie zu schaffen und sämtliche feindseligen Handlungen zu stoppen.Nordkorea hat an der dortigen Küste rund 900 Geschütze stationiert.